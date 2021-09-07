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Наводнение в Германии

Меркель заявила, что на восстановление пострадавших от наводнения регионов ФРГ уйдут годы

По мнению канцлера Германии, стихийное бедствие указывает на важность борьбы с изменением климата

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Восстановление пострадавших от июльского наводнения регионов Германии займет много времени. Об этом заявила во вторник канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на последнем пленарном заседании Бундестага текущего созыва.

"На восстановление уйдут месяцы, годы. Нам понадобится выдержка", - сказала она. Стихийное бедствие, вызванное аномальными дождями, указывает на важность борьбы с изменением климата, добавила канцлер.

С 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Только в районе Арвайлер погиб 141 человек.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияНаводнение в Германии
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