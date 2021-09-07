В Роструде оценили новый механизм взыскания задолженности по зарплате

СИРИУС /Федеральная территория/, 7 сентября. /ТАСС/. Реализуемый Рострудом и Федеральной службой судебных приставов механизм взыскания задолженности по зарплате доказал свою эффективность. Об этом в среду на площадке Всероссийской недели охраны труда заявил руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков.

"То время, которое мы работаем вместе с нашими коллегами из службы судебных приставов, уже показало очень существенный эффект от этой работы. Даже не сам факт передачи в службу судебных приставов и активная работа наших коллег, а именно то обстоятельство, что работодатель понимает, что будет включен этот механизм, приводит к тому, что, не дожидаясь передачи в службу судебных приставов, мы видим значительный уровень погашения долгов по зарплате", - сказал глава ведомства.

По словам Иванкова, уровень задолженности по заработной плате в 2020 году, по данным Росстата, снизился почти вдвое. Глава ведомства отметил, что влияние на этот результат оказал в том числе новый механизм взыскания задолженности по зарплате.