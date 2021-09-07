На юге Москвы появится парк имени Лужкова

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Москвы предложило назвать именем экс-мэра столицы Юрия Лужкова парк "Нагатино-Садовники" в Южном административном округе столицы. Об этом во вторник сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"К 85-летию Юрия Лужкова его имя будет увековечено на карте родного города. После коллективных обращений ведущих деятелей культуры и депутатов Госдумы правительство Москвы предложило назвать именем Лужкова парк "Нагатино-Садовники" в Южном округе (треугольник между проспектом Андропова, Коломенским проездом и Каширкой)", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам депутата, Фонд Юрия Лужкова уже выразил готовность взять на себя затраты по развитию парка, в том числе по созданию там "новых просветительско-образовательных, культурных и спортивных объектов, [по] регулярному проведению различных мероприятий и акций". Парламентарий считает, что территория парка (34,5 га) позволяет реализовать "самые смелые проекты", превратив его в новую столичную достопримечательность. "И это станет лучшей данью памяти Юрию Михайловичу, нежели просто присвоить его имя какой-нибудь площади", - уверен депутат.

Хинштейн убежден, что присвоение имени парку "никак не нарушает права жителей и не создает ни для кого неудобств". "Появляется возможность преобразить сам парк, наполнив его новыми смыслами", - отметил он.

Политик также выступил за объявление конкурса идей и проектов развития парка среди жителей города. "Как член совета фонда Лужкова обязательно выйду с таким предложением и, уверен, найду поддержку коллег", - заключил Хинштейн.

Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина (ныне Российский государственный университет нефти и газа) по специальности "инженер-механик". 6 июня 1992 года после отставки Гавриила Попова указом президента РФ Бориса Ельцина был назначен мэром Москвы. Занимал эту должность до 2010 года. Лужков умер 10 декабря 2019 года на 84-м году жизни.