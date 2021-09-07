Жителям 11 регионов РФ расскажут о борьбе с опасными отходами и переработке мусора

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Автопробег "Чистая страна 2.0", организованный в поддержку национального проекта "Экология", стартовал в Москве. Как сообщила во вторник пресс-служба генерального партнера автопробега - Федерального экологического оператора (ФГУП "ФЭО", входит в госкорпорацию "Росатом") - в ходе автопробега будет презентована государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов (отходы чрезвычайно высокой опасности и высоко опасные вещества).

Отправной точкой маршрута стал национальный парк "Лосиный остров" в Москве. "Мы устроим для жителей полноценный праздник, во время которого каждый сможет найти себе занятие по душе. Например, школьникам на открытом уроке мы предложим пройти секретную миссию по спасению человечества от грядущей экологической катастрофы, студентов пригласим посмотреть фильм или сыграть в экобаскетбол, а вечером все вместе будем петь хиты группы "Братья Грим" на концерте под открытым небом", - пообещал перед стартом автопробега исполнительный директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин.

До 29 сентября автоколонна из мусоровозов преодолеет порядка трех тысяч километров и проедет через 11 субъектов России. "В программе запланированы круглые столы, посвященные реализации национального проекта "Экология", в ходе которых будет презентована федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов, создаваемая ФЭО для управления всем жизненным циклом отходов - от образования до переработки во вторичную продукцию", - сообщила пресс-служба ФЭО.

В этом году к проекту "Экология" присоединились "Росзаповедцентр" и волонтеры акции "Вода России". В маршрут войдут сразу два национальных парка - столичный "Лосиный остров", откуда стартовал автопробег, и "Самарская лука" - государственный природный национальный парк на территории Самарской области. А на берегах рек волонтеры "Воды России" проведут масштабную генеральную уборку.

В каждом регионе организаторы запланировали целую серию мероприятий. На открытом экоуроке ученикам средних классов расскажут, зачем нужно сортировать отходы, что такое "честный пластик" и от какой упаковки лучше вообще отказаться. А чтобы эти знания дети могли закрепить, они получат в подарок новую книгу "Мусор - дело собирательное". Для старшеклассников запланированы плоггинг-забеги - пробежки, во время которых участники собирают мусор на определенной территории. Студенты посетят показ фильма, а после обсудят с экспертами возможные решения экологических проблем. Во время игры в экобаскетбол и экохоккей жителям объяснят, какие отходы можно переработать, а какие - нет.

В городах маршрута организаторы проекта запланировали также выставку спецтехники, во время которой можно будет узнать много нового о машинах, которые сегодня занимаются сбором и вывозом твердых коммунальных отходов в России. Жители смогут своими глазами увидеть, как за считанные секунды мусоровоз превращает крупный габаритный мусор в щепки, а самым юным посетителям выставки даже разрешат посидеть за рулем этой машины.

ФГУП "Федеральный экологический оператор" (прежнее название - ФГУП "РосРАО") - организация госкорпорации "Росатом", специализирующаяся на обращении с радиоактивными отходами (РАО), промышленными отходами, реабилитацией территорий. Кроме того, предприятие назначено федеральным оператором по обращению с отходами I-II классов опасности. В рамках нацпроекта "Экология" создает комплексную систему обращения с отходами I и II классов и производственно-логистическую инфраструктуру по переработке данных отходов во вторичные продукты.

К отходам I класса относятся вещества чрезвычайно высокой опасности. Для них характерна наиболее значительная степень вредного воздействия на окружающую среду. Они приводят к кардинальному необратимому изменению экологической составляющей, восстановительный период отсутствует. К этому классу опасности относят, в частности, полоний, бензапирен, фтороводород, соли свинца, таллий, диэтилртуть, плутоний, теллур, озон, циановодород.

К классу II относятся высоко опасные вещества. У них высокая степень вредного воздействия на природу, они приводят к серьезному нарушению экологического баланса в окружающей среде. Восстановление экологической системы после воздействия веществ этого класса требует от 30 лет. К этому классу опасности принадлежат, в частности, литий, фенол, хлороформ, серная кислота, селен, сероводород, барий, формальдегид, сурьма, стирол, все нитриты, мышьяк, молибден.