Дагестан планирует привлечь 10,5 млрд рублей на развитие систем водоснабжения

МАХАЧКАЛА, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана привлекут инфраструктурный кредит в размере 10,5 млрд рублей, средства направят на развитие систем водоснабжения, сообщил во вторник на встрече с журналистами врио главы региона Сергей Меликов.

"Нам выделяется инфраструктурный кредит до 2025 года - 10,5 млрд рублей. И мы все эти деньги хотим направить на развитие системы водоснабжения. <…> Важно подать людям воду, потому что ни один населенный пункт сейчас нормально водой не питается", - сказал Меликов.

По его словам, предполагается построить две ветки водовода от центральной части республики до Дербента. "Конечно, это проект на несколько лет, за два месяца это никто не сделает", - добавил врио главы региона.

Кроме того, по его словам, скорректируют проект реконструкции махачкалинского канализационного коллектора.

"Он называется "коллектор", но это не просто труба под землей, это целая система насосных станций и три комплекса очистных - Махачкала, Каспийск, Избербаш. Если мы это сделаем, это решит проблему, в том числе, очистных. Но это очень долгая и дорогая история, поэтому нельзя взять и отрапортовать, что мы это завтра сделаем", - отметил Меликов.

Ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным Меликов попросил принять решение о выделении бюджету Дагестана межбюджетных трансфертов для софинансирования расходов на реконструкцию коллектора в Махачкале, а также на решение других проблем с водоснабжением и водоотведением. По его словам, объекты водоснабжения и водоотведения в регионе не проходили капитального ремонта с момента постройки в 70-х годах прошлого столетия и сейчас практически полностью изношены. Кроме того, из-за сбросов неочищенных стоков в Каспийское море республика не может в полной мере раскрыть туристический потенциал.