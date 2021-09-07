В первом межрегиональном фестивале РГО в Екатеринбурге примут участие 2 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Организаторы первого межрегионального фестиваля РГО "Открываем Россию заново. Всей семьей!", который откроется в Екатеринбурге, ожидают порядка 2 тыс. посетителей. Затем фестиваль отправится в Уфу, Краснодар, Владикавказ, Томск, сообщила председатель Свердловского областного отделения РГО, ректор Уральского государственного педагогического университета, доктор психологических наук, профессор Светлана Минюрова на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС во вторник.

"В Екатеринбурге фестиваль "Открываем Россию заново. Всей семьей!" стартует уже на этой неделе, 12 сентября, в парке им. Маяковского - это центральный парк нашего города, который примет всех желающих почувствовать, как уникальна природа, культура, история нашей страны и, конечно, нашего родного Урала. <…> На сегодняшний день мы ожидаем примерно 2 тыс. посетителей", - сказала Минюрова.

Советник Департамента регионального развития исполнительной дирекции Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" Яна Федосова на пресс-конференции сообщила, что проект появился в Москве в 2014 году, и за время его существования число посетителей достигло 750 тыс. Позже возникла идея наряду с центральным фестивалем проводить еще один - в регионах.

"Свердловское областное отделение <…> подхватило данную инициативу, развило эту идею, создало концепцию и подало заявку на грант РГО. Коллеги хорошо справились со своей задачей и проект был поддержан экспертным советом общества, так и появился Межрегиональный фестиваль РГО "Открываем Россию заново. Всей семьей!". Он будет проходить в пяти федеральных округах: Уфа, Краснодар, Владикавказ, Томск и, конечно же, Екатеринбург", - сказала Федосова. Из Екатеринбурга фестиваль отправится в Башкирию, затем в Северную Осетию, а уже в декабре начнется фестивальная программа в Томске и в Краснодаре, завершающее событие вновь пройдет в Екатеринбурге.

12 сентября в Екатеринбурге будет большая праздничная программа: утро начнется с зарядки, которую проведут олимпийские спортсмены, позже пройдут мастер-классы для детей, в том числе по росписи и изготовлению наличников, лотереи, квесты. В рамках межрегионального фестиваля также пройдет конкурс на 100 тыс. рублей, которые победитель сможет потратить на семейное путешествие по России.

По словам заместителя директора Центра развития туризма Свердловской области Татьяны Ильиной, любые фестивали направлены на продвижение региона и способствуют увеличению туристского потока. "Конечно, мы ожидаем, хотели бы видеть гостей и из других регионов, хотя бы из областей, которые отнесены к Уральскому федеральному округу. <…> После пандемии турпоток [в регион] увеличивается", - сказала Ильина.