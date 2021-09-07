Проценко сообщил, что больнице в Коммунарке на данный момент не нужна помощь волонтеров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Больнице № 40 в Коммунарке на данный момент не нужна помощь волонтеров. Они взяли на себя логистические моменты работы в первую волну, сообщил главный врач больницы Денис Проценко на встрече с волонтерами общероссийской акции #МыВместе в Екатеринбурге.

"Сейчас у нас волонтеров нет, потому что волонтеры нам в первую волну дали самое главное - возможность сориентироваться. Пандемия - это такая вещь, к которой нельзя подготовиться, она всегда человечество застанет врасплох. <…> Когда у нас был недостаток кадров, когда нужно было больницы перепрофилировать, запустить новые организационные в том числе процессы, <…> все логистические технологии ребята взяли на себя", - сказал Проценко.

Российская система здравоохранения справилась с вызовами пандемии и показала, что может очень динамично меняться, добавил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 220,7 млн человек, более 4,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 030 455 случаев заражения, выздоровели 6 285 007 человек, умерли 187 990. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.