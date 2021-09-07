Biocad начал выпуск вакцины "Спутник Лайт" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕБРУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Биотехнологическая компания Biocad начала выпуск вакцины "Спутник Лайт". Об этом ТАСС сообщил во вторник генеральный директор и основатель компании Дмитрий Морозов.

"Мы производим вакцину "Спутник Лайт" и поставляем по заказу Минздрава. [Объем до конца года зависит от того], сколько Минздрав закажет. Столько и сделаем", - сказал он.

Компания Biocad занимается разработкой и производством воспроизведенных лекарственных средств (дженериков), биоаналогов и оригинальных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и генетических заболеваний.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник Лайт" - однокомпонентная.