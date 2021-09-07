"Ростелеком" не выявил уязвимостей в системе дистанционного электронного голосования

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. "Ростелеком" уверен в эффективности и работоспособности системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), уязвимостей не было найдено. Об этом сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в ходе открытия второго тестирования ДЭГ.

"Последние несколько дней все желающие, таких желающих было 174 человека, еще раз пробовали найти уязвимости. Что и следовало ожидать, никаких уязвимостей не нашли. <…> На сегодняшний день мы абсолютно уверены в эффективности и работоспособности ДЭГ", - сказал глава "Ростелекома".

Ранее зампредседателя ТИК ДЭГ Олег Артамонов сообщил, что "Ростелеком" запустит 4-5 сентября технический тест для хакеров и всех желающих найти уязвимости в системе дистанционного электронного голосования.

О выборах

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

ДЭГ будет применяться на выборах разных уровней в семи регионах России: Москве, Севастополе, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях. Прием заявлений о желании проголосовать с помощью ДЭГ продлится до 13 сентября. Для подачи необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, а также номер мобильного телефона российского оператора связи. Москвичи также могут подать заявление через портал mos.ru.