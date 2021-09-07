Концепцию развития туризма в Дагестане с учетом ресурсов инфраструктуры создадут к октябрю

МАХАЧКАЛА, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана разрабатывают концепцию развития туризма в регионе, в которой учтут, в том числе, существующие инфраструктурные ограничения, завершить работу планируется к концу сентября. Действие ранее принятой программы по развитию туризма в республике приостановили, сообщил в ходе встречи с журналистами врио главы региона Сергей Меликов.

"Буквально в июле поставил задачу, чтобы мы сделали концепцию развития туризма в Республике Дагестан. В ней должно быть увязано строительство гостиничного комплекса, развитие дорожной сети, снятие инфраструктурных ограничений и так далее <…>. Примерно в конце месяца мы ее презентуем", - сказал Меликов, добавив, что в разработке принимает участие целый ряд министерств и ведомств республики.

При этом, по его словам, принято решение отказаться от реализации ранее принятой в республике комплексной программы по развитию туризма.

"Была комплексная программа, я ее остановил <…>. Она подразумевала только узкую направленность, связанную непосредственно с туризмом. Но инфраструктура не готова к приему большого количества туристов, и это не только количество гостиниц", - пояснил врио главы региона, добавив, что при разработке новой концепции развития туризма особое внимание уделят безопасности туристических групп.

Меликов отметил, что турпоток в Дагестан продолжает расти. "800 тыс. за восемь месяцев. К концу года, наверное, выйдем на миллион", - сказал врио главы Дагестана.

Ранее в пресс-службе министерства по делам туризма и народным художественным промыслам республики сообщали, что на конец августа 2021 года побывало около 820 тыс. человек, в то время как за весь 2020 год регион посетили 840 тыс. туристов.