ВЦИОМ: более 30% россиян не знают, для чего могут использоваться их персональные данные

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Более 30% россиян не знают, для чего и как могут быть использованы их персональные данные, которые они оставляют при регистрации на сайтах, заказе доставок на дом и в социальных сетях. Наиболее хорошо информированы в этом вопросе молодые россияне, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Более трети россиян (37%) не знают, для чего и как могут использоваться их персональные данные. Более половины наших сограждан (62%) так или иначе осведомлены о целях использования их данных (72-76% среди молодежи, 46-62% среди представителей старшего поколения)", - установили социологи. При этом среди осведомленных только 15% опрошенных заявили, что точно знают, как данные могут использоваться. Большинство респондентов - 47% - только что-то слышали об этом, но подробностей не помнят.

Наиболее свободно в целях сбора персональных данных ориентируются представители молодежи - 18-34-летние россияне. Среди них 53-56% ответили, что чаще всего государственные организации используют полученные данные граждан, чтобы подтвердить личность.

Как показывают данные ВЦИОМ, за последний год 49% опрошенных россиян указывали данные с целью получения банковских услуг, 46% давали разрешение на определение своей геолокации, 45% оставляли данные при регистрации на сайтах госучреждений, а также оформляли доставку на дом и делились информацией в социальных сетях - по 38% соответственно.

Россияне доверяют госучреждениям

При оценке безопасности предоставления персональных данных респонденты выразили наибольшее доверие госучреждениям и банкам - на пять баллов из семи. При этом молодая аудитория готова в равной степени доверить свои данные как частным компаниям, так и государственным организациям. Так, каждый второй опрошенный россиянин в возрасте от 18 до 24 лет считает, что оба типа учреждений обеспечивают безопасность хранения данных: 51% поставили высший балл госучреждениям, а 47% - банкам. Россияне в возрасте от 35 до 44 лет относятся к этим двум вариантам более скептично: доверие на высший балл им высказали по 30% опрошенных соответственно.

"Кроме того, молодая аудитория 18-24-летних в большей степени, чем представители более старших возрастных групп, склонна считать, что их данные находятся в безопасности. Каждый второй представитель возрастной группы 18-24 (47%) полагает, что его персональные данные защищены, тогда как в среднем по выборке такого мнения придерживаются 23% опрошенных (11% граждан в возрасте 60+)", - отметили социологи.

Основной причиной утечек данных россияне всех возрастных категорий считают злоупотребление ими со стороны того, кто их получил - такого мнения придерживаются 50% респондентов. Небрежность к передаче такого рода информации, а также недостаточно высокий уровень технологий наиболее часто указывали представители молодой аудитории.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен по заказу Ассоциации больших данных 9 июля. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,6%.