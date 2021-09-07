В Якутии планируют начать производство жидкого медицинского кислорода

ЯКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Производство жидкого медицинского кислорода на территории региона планируется начать в Якутии, заключение первых договоров с больницами ожидается до конца года. Об этом сообщил министр промышленности и геологии региона Максим Терещенко на пресс-конференции, посвященной итогам участия Якутии в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) .

"Мы отрабатывали [вопрос] еще в 2020 году, понимая потребность наших больниц по производству жидкого медицинского кислорода. И сегодня у нас есть компания в Южной Якутии, которая готова производить жидкий кислород, соответственно, отрабатывается вопрос по заключению договоров - чтобы наши больницы заключили с ними, мы сокращали нашу зависимость от поставок из-за пределов региона", - сказал Терещенко.

Он отметил, что в данный момент в регионе есть производство газообразного медицинского кислорода. "Жидкий [кислород] - мы начинаем свое производство. Конец сентября - октябрь - как раз заключение договора. И [также] поставка кислородных станций с привлечением не только средств бюджета, но и частных средств, и федеральных", - добавил министр.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства промышленности и геологии, производственная мощность составляет 1,2 тонны жидкого медицинского кислорода в сутки, потенциальная - 2,4 тонны. В настоящее время предприятие ведет переговоры с Якутской республиканской клинической больницей на поставку кислорода, о намерении заключить договор заявила также Алданская ЦРБ.

Ежедневно в регионе выявляется свыше 100 новых случаев заражения коронавирусом, в республике началась массовая ревакцинация.

VI Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоялись Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.