Минцифры: использование чужой "Пушкинской карты" невозможно, карта и билеты именные

МОСКВА, 7 сентября./ТАСС/. Воспользоваться предложением по субсидированию походов в культурные учреждения может только тот человек, который оформил "Пушкинскую карту", использование чужой карты невозможно. Об этом сообщил ТАСС замглавы Минцифры России Олег Качанов.

"Карта именная, билеты именные, воспользоваться предложением по субсидированию походов в культурные учреждения может строго тот человек, который оформил карту. Поэтому попытка ее продать бессмысленна", - подчеркнул Качанов, комментируя сообщения в соцсетях о том, что появились многочисленные случаи продажи "Пушкинских карт".

В Минкультуры РФ ТАСС 3 сентября сообщали, что виртуальную "Пушкинскую карту" за три дня со старта программы оформили уже миллион молодых людей.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что на сайтах объявлений начали продавать "Пушкинские карты", которые бесплатно может оформить любой россиянин от 14 до 22 лет. Диапазон цен - от 300 до 2,5 тыс. рублей.

В пресс-службе "Почта Банка" подчеркнули, что данная схема является мошеннической. "На некоторых ресурсах в интернете действительно появились объявления о продаже "Пушкинских карт". Обращаем внимание, что схема мошенническая. "Пушкинская карта" именная и не подлежит продаже или передаче третьим лицам. Все билеты, которые приобретаются по "Пушкинской карте", также именные. Даже если вы воспользуетесь этим предложением, посетить спектакль или выставку по билетам, купленным на другое имя, не удастся - при посещении учреждения культуры потребуется предъявить карту, а также документ, подтверждающий личность. В случае выявления факта нарушения организация не пустит вас на мероприятие", - отметили в пресс-службе банка.

О запуске программы объявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии в июне. "Пушкинской картой" смогут воспользоваться граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет, чтобы приобрести билеты в российские театры, концертные залы, музеи, галереи за государственный счет на всей территории страны. На первом этапе - в период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года - номинал карты составит 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить до 5 тыс. рублей. Правительство уже выделило около 4 млрд рублей на реализацию программы.