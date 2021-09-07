Песков: Шойгу мог обсудить с Путиным идею о новых городах во время отдыха в Сибири

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что министр обороны Сергей Шойгу имел возможность обсудить с главой государства Владимиром Путиным идею о новых городах во время отдыха в Сибири. Представитель Кремля рассказал журналистам, что Путин и Шойгу в последние дни находятся на отдыхе в этом регионе.

Комментируя предложение Шойгу о строительстве новых городов в Сибири, Песков отметил, что "подобные программы развития формулируются сначала рамочно, концептуально, а потом тщательно прорабатываются, это огромная, титаническая работа".

"Но что касается обсуждения, то в эти дни, о чем мы с вами говорили минутой ранее (об отдыхе Путина и Шойгу - прим. ТАСС), наверняка, у Сергея Кужугетовича была возможность обсудить концептуально эту тему с президентом", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных научно-промышленных центров. Министр обороны уточнил, что речь идет о городах с населением 300-500 тыс., а лучше - до миллиона человек. Песков в конце августа говорил журналистам, что президенту эта идея импонирует, однако отмечал, что "это задумка амбициозная, крупная, поэтому ее нужно тщательно, скрупулезно обговаривать и готовить".