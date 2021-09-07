Депутаты Удмуртии предложили штрафовать взрослых, покупающих алкоголь несовершеннолетним

ТАСС, 7 сентября. Депутаты Госсовета Удмуртии предлагают ввести штрафы для взрослых, которые покупают алкоголь, психоактивные или одурманивающих вещества несовершеннолетним. За внесение законодательной инициативы в Госдуму они проголосовали во вторник на сессии республиканского парламента.

"За [внесение законодательной инициативы в Государственною думу] - 47 голосов, решение принято", - сказал председатель Госсовета Владимир Невоструев. Госсовет республики состоит из 60 депутатов.

Как сообщила первый заместитель председателя Госсовета, председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежда Михайлова, депутаты долго работали над проектом федерального закона, который предусматривает внесение изменений в КоАП. "Законопроектом предлагается установить административную ответственность за приобретение для несовершеннолетнего алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ", - сказала Михайлова.

Она привела в пример статистику Удмуртской Республики, согласно которой в регионе только в течение 2020 года сотрудниками полиции в дежурные части органов внутренних дел доставили более 500 подростков за совершение правонарушений, связанных с употреблением алкоголя. В большинстве случаев продукцию по просьбе подростков приобретают совершеннолетние лица. "Вместе с тем действующее законодательство не позволяет привлечь к ответственности лиц, которые приобретают эту продукцию для несовершеннолетних", - отметила Михайлова.

По ее словам, в КоАП есть статья 6.10, которой установлена ответственность совершеннолетних за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольных, спиртосодержащих и других вредных веществ, но данной статьей не предусмотрено наступление ответственности для взрослых именно за приобретение данной продукции. "И по этой статье еще ни разу никого не удалось привлечь к такой ответственности. Поэтому проектом федерального закона предлагается внести изменения <…> в части установления административной ответственности", - добавила первый заместитель председателя Госсовета Удмуртии.