Песков рассказал, что Путин сейчас отдыхает в Сибири в компании Шойгу

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин находится в одном из регионов Сибири на отдыхе в компании министра обороны Сергея Шойгу, глава государства вернется в Москву вечером в среду. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"По пути из Благовещенска Путин на несколько дней сделал остановку в регионе, он остался в Сибири, - отметил представитель Кремля. - Скоро будет в Москве, мы вам сообщим".

Пресс-секретарь президента не уточнил конкретное место отдыха Путина, но подтвердил, что глава государства находится в компании Шойгу. Отвечая на просьбу рассказать, как президент проводит время в Сибири, Песков перечислил: "тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее" - "обычный отдых".

Песков также заверил, что Кремль опубликует видео и фото отдыха, "когда они появятся". Как ожидается, Путин вернется в Москву к концу 8 сентября.

Путин на прошлой неделе посетил Дальний Восток с рабочей поездкой. Президент, в частности, посетил Приморье, там он в том числе поучаствовал в Восточном экономическом форуме, а также побывал в Амурской области.

Путин выбирает Сибирь местом для отдыха уже не первый раз. В марте он в последний раз он провел выходные в заснеженной тайге. В той поездке Шойгу так же сопровождал президента.