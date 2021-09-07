В Кремле не готовят изменений в законы из-за последних преступлений против детей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Кремль не готовит никаких изменений законодательства в связи с последними резонансными случаями преступлений в отношении детей, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Что известно об убийстве двух школьниц в Кузбассе

"Нет, никакой работы в администрации президента на этот счет не ведется", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле необходимым ужесточить или пересмотреть законы, касающиеся преступлений против детей, после последних случаев.

Песков отметил, что в связи с данными преступлениями "свои функции выполняют правоохранительные органы".

Во вторник власти Кузбасса официально подтвердили гибель двух школьниц в городе Киселевске Кемеровской области. Десятилетние девочки ушли в школу в понедельник и пропали. Подозреваемый в их убийстве задержан.

Ранее широкий резонанс получило убийство в Тюмени восьмилетней школьницы, поиски которой продолжались с 30 июня до 19 августа.