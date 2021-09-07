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В Кремле не готовят изменений в законы из-за последних преступлений против детей

Власти Кузбасса ранее официально подтвердили гибель двух школьниц в городе Киселевске Кемеровской области

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Кремль не готовит никаких изменений законодательства в связи с последними резонансными случаями преступлений в отношении детей, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Нет, никакой работы в администрации президента на этот счет не ведется", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле необходимым ужесточить или пересмотреть законы, касающиеся преступлений против детей, после последних случаев.

Песков отметил, что в связи с данными преступлениями "свои функции выполняют правоохранительные органы".

Во вторник власти Кузбасса официально подтвердили гибель двух школьниц в городе Киселевске Кемеровской области. Десятилетние девочки ушли в школу в понедельник и пропали. Подозреваемый в их убийстве задержан.

Ранее широкий резонанс получило убийство в Тюмени восьмилетней школьницы, поиски которой продолжались с 30 июня до 19 августа.

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