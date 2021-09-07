Камеры в Москве буду фиксировать машины без техосмотра и мотоциклистов без шлемов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Электронный аукцион на аренду комплекса фотовидеофиксации для контроля нарушений ПДД, в том числе правил применения мотошлемов и машин, не прошедших технический осмотр, проходит в Москве. Заявки на участие принимаются до 20 сентября, сообщается на сайте госзакупок.

"Объект закупки: аренда оборудования для фиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации. <...> Комплекс фотовидеофиксации для контроля нарушений ПДД с установкой на объектах улично-дорожной сети должны быть установлены на УДС г. Москвы с использованием кронштейнов для монтажа комплексов в местах, указанных заказчиком, на существующие опоры улично-дорожной сети города Москвы (мачты городского освещения, опоры городской контактной сети, иные конструкции, пригодные для размещения комплексов), в соответствии с требованиями настоящего технического задания, законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации и города Москвы", - говорится в документах.

Отмечается, что комплексы фотовидеофиксации для контроля нарушений ПДД с установкой на объектах улично-дорожной сети в Москве должны также фиксировать такие виды нарушений, как фиксация мотоциклистов без шлемов и автомобилей, не прошедших технический осмотр.

Заказчиком выступает Департамент Москвы по конкурентной политике. Исполнитель обязан передать оборудования для фиксации нарушений ПДД заказчику в течение 120 дней с даты заключения контракта, а также за три рабочих дня до передачи системы предоставить акт приема. Начальная цена договора составляет 3,277 млрд рублей, заявки на участие можно подать до 20 сентября.