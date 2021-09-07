Заболеваемость COVID-19 в мире снизилась в начале сентября на 15%

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Темпы распространения коронавирусной инфекции в мире в первую неделю сентября несколько снизились по сравнению с последними днями августа, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно ее подсчетам, в период с 25 по 31 августа суточный прирост числа заражений четырежды превышал отметку 700 тыс. В первую неделю сентября такое случилось лишь однажды, в остальные дни прирост держался в среднем на уровне 600 тыс. Согласно подсчетам ТАСС, с 1 по 7 сентября в мире выявили на 0,5 млн инфицированных меньше, чем в последнюю неделю лета.

Наиболее заметное снижение заболеваемости наблюдается в странах Южной Америки и Южной Азии. В Европе ситуация неоднородная, а в Израиле и государствах Юго-Восточной Азии темпы распространения инфекции увеличились до максимальных.

Всего в мире за период пандемии заразились уже более 221,1 млн человек, из которых свыше 4,57 млн умерли.

Американский регион

В США, где с июля фиксируется новая вспышка, заболеваемость сейчас находится на уровне 160-220 тыс. случаев заражения в сутки, что соответствует январским показателям. Общее количество инфицированных за время пандемии превысило 40 млн, по этому показателю США все еще занимают первое место в мире.

В фазе роста находится заболеваемость и в Канаде, накануне там выявили более 4 тыс. заразившихся, что является максимумом за 3,5 месяца.

В Мексике пик заболеваемости (около 30 тыс. случаев заражения в сутки) пришелся на 20 августа, после этого темпы распространения инфекции стали снижаться и к сентябрю опустились до 15,5 тыс.

Уверенное снижение показателей наблюдается в странах Южной Америки, где пик заболеваемости пришелся на период с апреля по июнь. В Бразилии сейчас регистрируют порядка 24 тыс. случаев заражения в сутки, это в четыре раза меньше, чем на пике в июне, в Аргентине фиксируют менее 5 тыс. (снижение по сравнению с маем в 8 раз), в Колумбии - порядка 2 тыс. (против максимумов в июне на уровне около 30 тыс.), в Перу - примерно 1 тыс. (в восемь раз ниже максимума в апреле), в Чили - 0,4-0,5 тыс. (около 9 тыс. на пике в июне).

Ситуация в Европе

Среди европейских стран самый высокий уровень заболеваемости отмечается в Великобритании, где в последние недели стабильно выявляют порядка 35 тыс. случаев заражения в сутки.

В фазе роста находится заболеваемость в Германии, где 3 сентября зарегистрировали 14,2 тыс. новых случаев заражения, что является самым высоким показателем с мая. На уровень четырехмесячных максимумов поднялась заболеваемость в Болгарии (около 2 тыс. случаев заражения в сутки) и Румынии (1,5 тыс.).

Стабильным остается уровень заболеваемости в Нидерландах и Бельгии, где выявляют порядка 2,5 тыс. случаев заражения в сутки, а также в Польше и Чехии (0,2-0,3 тыс.).

По сравнению с концом августа вдвое снизились темпы распространения инфекции во Франции, где в последние дни регистрируют около 10 тыс. заразившихся, и в Испании - до 5 тыс. в сутки. В Италии за тот же период суточный прирост числа инфицированных снизился с 7 тыс. до 6 тыс., в Португалии - с 3 тыс. до 1,7 тыс., в Греции - с 4 тыс. до 2,8 тыс.

Заболеваемость в Азии

Среди ближневосточных государств ситуация ухудшилась в Израиле, где заболеваемость находится в стадии резкого роста. В первую неделю сентября там был зафиксирован новый максимум - свыше 11,3 тыс. случаев заражения в сутки. Вновь отмечается рост в Турции: в конце августа там выявляли порядка 19 тыс. случаев заражения в сутки, в первую неделю сентября - уже более 20 тыс.

В странах Южной Азии темпы распространения инфекции в основном снижаются. В Иране в августе регистрировали более 40 тыс. заразившихся в сутки, в начале сентября - порядка 25 тыс. В Бангладеш за тот же период заболеваемость снизилась с 5 тыс. до 2,7 тыс. случаев заражения в сутки. В Индии стабильно выявляют по 40-45 тыс. инфицированных за 24 часа, в Пакистане - примерно 4 тыс.

По-разному складывается ситуация в странах Юго-Восточной Азии. На уровне максимальных значений держится заболеваемость в Малайзии и на Филиппинах, где регистрируют более 20 тыс. случаев заражения в сутки, и во Вьетнаме (12-13 тыс.). В Таиланде после пиковых значений в середине августа (более 23 тыс.) уровень заболеваемости снизился до 15 тыс. случаев. В Индонезии с 19 тыс. в конце августа заболеваемость упала до 4,4 тыс. новых случаев в сутки.

В Южной Корее в день регистрируют уже 1,7-1,8 тыс. инфицированных, чего не было за всю пандемию. В Японии с пиковых 26 тыс. новых случаев, которые были зафиксированы 27 августа, заболеваемость в концу первой сентябрьской недели снизилась до 14,3 тыс.