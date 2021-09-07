Детский сад закрыли на Кубани из-за выявления в нем случаев коронавируса

"В Динском районе из-за выявленных случаев COVID-19 закрыли детский сад. Воспитанники в течение 14 дней будут находиться на самоизоляции. За это время в учреждении проведут дополнительную санитарную обработку помещений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также закрыли 26 групп в 21 детском саду Анапы, Краснодара, Сочи, Выселковского, Динского, Калининского, Крыловского, Курганинского, Новокубанского, Новопокровского, Староминского, Тбилисского и Туапсинского районов и четыре класса в четырех школах Краснодара, Сочи и Ленинградского района. Кроме того, закрыли две группы Курганинского аграрно-технологического техникума.

По информации на вторник, с начала пандемии на Кубани коронавирус подтвердился у 68 669 человек, включая 4 400 детей. 49 829 пациентов выписали с выздоровлением, в том числе 77 - за последние сутки. 5 465 человек умерли, 88 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, шесть - на установках обогащения крови кислородом.