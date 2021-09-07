Мишустин высоко оценил роль новых инфекционных центров в создании санитарного щита России

САРАТОВ, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник в рамках рабочей поездки в Саратов осмотрел строящуюся областную инфекционную больницу. Главу правительства сопровождали министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и вице-губернатор региона Роман Бусаргин.

По словам председателя кабмина, строительство современных инфекционных центров в субъектах России играет серьезную роль в создании санитарного щита страны.

"Что очень важно, санитарный щит страны, который создается по инициативе президента [РФ Владимира Путина], это набор социально-экономических инициатив, которые были поддержаны президентом, как раз основывается на таких [больничных] блоках, - отметил Мишустин. - Это очень серьезная, продуманная система серьезного щита инфекционной больницы, которая позволит в том числе помогать людям и во время пандемии, и не во время пандемии".

"Тестовые системы сегодня должны распознавать за кратчайшее время любой из вирусов, в этом смысле делаем фундаментальную системную работу", - добавил он.

По словам премьера, "очень здорово", что создание новой инфекционной больницы в Саратове должно завершиться уже в этом году. Он также заметил, что Саратов всегда был "кузницей великолепной профессуры, врачей".

О медучреждении

Строительство инфекционной больницы на 400 коек началось в мае 2020 года, она должна быть введена в эксплуатацию до конца 2021 года. К настоящему времени техническая готовность объекта составляет 75%.

В числе прочих в больнице будут получать лечение пациенты с коронавирусной инфекцией. В структуру медучреждения войдут пять взрослых и шесть детских инфекционных отделений, клинико-диагностическая лаборатория, два отделения реанимации и интенсивной терапии для взрослых и детей, а также родильное отделение, операционная, патологоанатомическое отделение и др.

Штатная численность больницы составит около 1350 человек, из них врачей более 230.