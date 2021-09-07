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Родители станут участниками профориентационного проекта "Билет в будущее"

Также в рамках проекта педагоги пройдут новую программу повышения квалификации, которая поможет им работать с детьми

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Родители будут принимать участие в профориентационном проекте "Билет в будущее", чтобы помочь детям с выбором будущей профессии. Об этом во вторник заявила замминистра просвещения Татьяна Васильева на пресс-конференции, посвященной проекту.

"Еще одно нововведение - важным участником проекта станут родители. В первую очередь, родители заинтересованы, у родителей болит душа о том, что же будет дальше с ребенком, какой путь он себе выберет. И поэтому для того, чтобы не складывался диссонанс между ожиданиями родителя и ребенка от будущего, для того, чтобы этот выбор был сонаправленным и участники слышали друг друга, родители будут прямыми, равноправными участниками этого проекта", - заявила Васильева.

Кроме того, в рамках проекта педагоги пройдут новую программу повышения квалификации, которая поможет им работать с детьми.

"Билет в будущее" - проект по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов. Входит в нацпроект "Образование".

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