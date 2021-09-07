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Комик Идрак Мирзализаде обжаловал решение МВД запретить ему въезд в Россию пожизненно

Министерство внутренних дел пояснило решение о нежелательности пребывания артиста в стране тем, что в своем публичном выступлении он допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности
Идрак Мирзализаде Пресс-служба Таганского суда/ТАСС
Описание
Идрак Мирзализаде
© Пресс-служба Таганского суда/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Стендап-комик Идрак Мирзализаде подал иск к МВД с требованием отменить решение о пожизненном запрете для него на въезд в Россию. Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком суде Москвы, куда поступили соответствующие исковые материалы.

"В суд поступил иск Мирзализаде к МВД с требованием отменить решение о запрете въезда в РФ, наложенном на истца", - сказали в суде.

Ранее Министерство внутренних дел РФ приняло решение о нежелательности пребывания в России гражданина Белоруссии Идрака Кахин оглы Мирзализаде пожизненно. В МВД пояснили, что в своем публичном выступлении Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. Таганский суд Москвы 9 августа признал Мирзализаде виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды") и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста. Свою вину стендапер не признал, но принес извинения тем, кого обидел словами из выступления. Комик получил вид на жительство в России в марте 2021 года.

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