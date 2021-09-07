В Татарстане вновь объявили штормовое предупреждение из-за ночных заморозков

КАЗАНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение вновь объявили в Татарстане из-за ночных заморозков. Температура воздуха в ближайшие сутки опустится до минус одного градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра Республики Татарстан во вторник.

"Штормовое предупреждение об опасном агрометеорологическом явлении на территории Республики Татарстан. Ночью и утром 8 сентября 2021 года на территории Республики Татарстан местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве до минус одного градуса", - указано на сайте ведомства.

Ранее, 6 сентября, в Татарстане уже объявлялось штормовое предупреждение из-за понижения температуры воздуха до минус двух градусов.