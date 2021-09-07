ОАЭ и РФ решают вопрос об увеличении числа прямых рейсов между странами

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Вопрос об увеличении количества прямых рейсов между ОАЭ и Россией может быть решен в скором времени, Москва и Абу-Даби непрерывно работают над этим. Об этом заявил в интервью ТАСС посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер.

Он отметил, что для ОАЭ увеличение прямых рейсов с Россией является приоритетной задачей. "По этому вопросу министерства воздушного транспорта двух стран, а также профильные ведомства постоянно ведут переговоры, консультации. Конечно, количество сегодняшних прямых рейсов не удовлетворяет существующий спрос, ввиду увеличивающегося количества россиян, желающих посетить ОАЭ, а также и граждан ОАЭ, которые хотят приехать в Россию. Думаю, что в скором времени этот вопрос будет решен", - сказал дипломат.

По его словам, необходимость увеличения числа рейсов в скорейшие сроки также обусловлена приближением даты проведения выставки "Экспо-2020", которая начнет свою работу 1 октября.

Посол указал на увеличение количества туристов из ОАЭ, посетивших Россию в этом году. "В первом квартале этого года Россию посетили 1 031 граждан ОАЭ. Стоит отметить, что сейчас их намного больше, - сказал он. - Граждане ОАЭ любят посещать Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Грозный".

Он указал, что в этом году 19 студентов из ОАЭ будут учиться в российских университетах. "В настоящее время еще ряд абитуриентов из ОАЭ сдают вступительные экзамены в российские вузы", - заключил дипломат.

"Экспо-2020"

Предъявление сертификата о вакцинации не станет обязательным условием для посещения Всемирной универсальной выставки "Экспо-2020" в Дубае. "Посетители "Экспо-2020" не обязаны предъявлять доказательства вакцинации, - сказал дипломат. - Продавцы билетов, магазины, кафе, бары и рестораны будут следить за посещаемостью, а каждый гость должен будет заполнить декларацию о состоянии здоровья в качестве неотъемлемой части процесса бронирования".

По его словам, на всех входах и выставках также будут обеспечены бесконтактные станции с санитайзерами для дезинфекции рук. "Обязательным также является ношение масок и соблюдение социальной дистанции, - указал собеседник агентства. - На территории будут доступны специализированные медицинские пункты, предоставляющие услуги экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию".

"Продуманный план, оценка рисков и порядок действий на случай чрезвычайных ситуаций были разработаны для всех помещений и пространств на территории выставки, предназначенных как для гостей, так и для персонала, - сообщил посол. - В частности, это относится к ограничениям на пропускную способность того или иного помещения с учетом его потребностей в персонале и мероприятий, проводимых на его территории".

Кроме того, добавил дипломат, в начале 2021 года "Экспо-2020" запустила масштабную программу вакцинации от коронавирусной инфекции для сотрудников и их семей. "Весь персонал, волонтеры, подрядчики и поставщики услуг, находящиеся на территории выставки, должны быть вакцинированы", - сказал он.

ОАЭ по-прежнему нацелены принять 25 млн посетителей на "Экспо-2020", заявил Мухаммед Ахмед аль-Джабер. "Мы с нетерпением ждем возможности поприветствовать миллионы гостей со всего мира, а нашей целью по-прежнему остается цифра в 25 млн посещений. Тем не менее мы внимательно следим за развитием ситуации, связанной с COVID-19, и всегда готовы адаптировать наши планы", - сказал он.

По словам посла, текущий целевой показатель основан на изучении данных с предыдущих всемирных выставок, а также информации от туристических организаций ОАЭ, местных аэропортов, круизных терминалов и авиалиний. "Мы не теряем оптимизма относительно влияния растущего числа вакцинированных во всем мире и в любом случае полностью готовы к старту исключительной всемирной выставки и приему гостей со всего мира уже в октябре", - добавил дипломат.

Выставка "Экспо-2020" пройдет в Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. Это первая всемирная выставка, которая пройдет на Ближнем Востоке. "Экспо-2025" готовится принять Осака. В конце апреля Россия первой из стран подала заявку на проведение "Экспо-2030". В случае победы всемирная выставка пройдет в Москве.