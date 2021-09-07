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Пандемия COVID-19

На карантин из-за коронавируса закрыли восемь групп детских садов в Оренбурге

По данным мэрии, заболеваемость в образовательных учреждениях находится на ежедневном контроле

ОРЕНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Восемь групп детских садов Оренбурга закрыли на карантин из-за заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, сообщила во вторник пресс-служба администрации города.

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"По данным на вчерашний день, нет классов, закрытых на карантин по коронавирусу. В детских садах на сегодня закрыты восемь групп по предписаниям Роспотребнадзора", - приводятся в сообщении слова начальника управления образования администрации Оренбурга.

По данным мэрии, заболеваемость в образовательных учреждениях находится на ежедневном контроле. По итогам первой учебной недели "ситуация по заболеваемости в школах и детских садах спокойная", уточнили в пресс-службе.

Как сообщила журналистам министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, в 20 группах детских садов Оренбурга ввели карантин из-за случаев заражения острыми респираторными вирусными инфекциями и коронавирусом. Она уточнила, что группы закрывались на карантин и летом, до начала учебного года. В других территориях области закрытых на карантин классов школ или групп детских садов нет, уточнили в министерстве.

В Оренбургской области, по данным портала стопкоронавирус.рф, выявили 69 519 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 57 766 человек, умерли 1 638 пациентов. В стационарах, согласно информации Минздрава области, находятся свыше 2,4 тыс.человек с диагнозом COVID-19.

Теги
РоссияОренбургская областьПандемия COVID-19
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