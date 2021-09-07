Матвиенко считает, что выборы не приведут к ухудшению ситуации с коронавирусом в России

ВЕНА, 7 сентября. /ТАСС/. Предстоящие в сентябре выборы не окажут негативного влияния на ситуацию с распространением коронавируса в России, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В последнее время темпы вакцинации выросли, мы надеемся, что к дню выборов они уже будут достаточно высокие, это гарантия того, что инфекционность ковида будет снижена. На выборах принимаются все максимально необходимые меры, чтобы обезопасить избирателей даже от теоретически возможного заражения ковидом", - сказала Матвиенко на 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов, которая проходит 6-8 сентября в Вене.

"Абсолютно уверена, что никакого влияния на ухудшение ситуации с COVID-19 выборы не принесут", - добавила она.