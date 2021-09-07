Мизулина считает, что химическая кастрация не сделает педофилов безопасными для детей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Химическая кастрация сама по себе не поможет обезопасить детей от педофилов, необходим комплекс мер. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявила председатель подкомитета по гражданскому и семейному праву комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина. Так она прокомментировала прозвучавшие после убийства двух десятилетних девочек в Кузбассе предложения об обязательной принудительной кастрации педофилов.

"Химическая кастрация как таковая не делает их [педофилов] безопасными для детей. Это больные люди, и они чаще всего прекрасно осознают, что делают", - сказала сенатор.

Она напомнила, что в Совете Федерации была образована специальная рабочая группа, которая с 2015 по 2017 год занималась разработкой пакета законопроектов, направленных на пресечение преступлений людьми с расстройством сексуальных предпочтений. Мизулина подчеркнула, что был подготовлен большой комплекс поправок, но поддержки эта законодательная инициатива так и не нашла.

Парламентарий рассказала, что предложения касались усиления уголовной ответственности за педофилию, предлагалось ввести новый состав ("смерть несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет") и установить за это пожизненное лишение свободы. Кроме того, предлагались особые меры, связанные с условно-досрочным освобождением и амнистией, а также особый порядок административного надзора после освобождения и обязательное прохождение лечения для лиц, совершивших такие преступления.

Мизулина добавила, что в свое время с трудом удалось добиться, чтобы малолетними считались несовершеннолетние до 12 лет. При этом пока, как отметила сенатор, не удалось добиться того, чтобы малолетними признавались дети до 14 лет. "В пакете [законопроектов] было повышение возраста защиты детей", - сказал она.