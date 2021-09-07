МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила за пожизненное наказание педофилов. Об этом она заявила во вторник ТАСС , комментируя убийство двух девочек в Кузбассе.

"Мы настойчиво из года в год бьемся за ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности детей <…> С 2018 года в Государственной думе на рассмотрении находится законопроект, он предусматривает пожизненное наказание для педофилов и другие меры, которые должны повысить защищенность детей. Мы участвовали в разработке документа, получили поддержку многих ведомств. Какие еще аргументы нужно привести? Одно странно: с кем же мы боремся все эти годы? Для кого еще не понятно, зачем этот документ?" - сказала она.

Кузнецова также выразила соболезнования родным убитых девочек. Кроме того, омбудсмен напомнила, что по поручению президента РФ Владимира Путина разрабатывается федеральная стратегия комплексной безопасности детства, где будут рассматриваться опасные ситуации. "В стратегии будет предусмотрено и обучение детей безопасному поведению, что делать, если к ним обратился незнакомец", - сказала она.

Две десятилетние школьницы пропали в понедельник в Киселевске Кемеровской области. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В городских пабликах в соцсетях появилась видеозапись, сделанная камерой наблюдения в одном из супермаркетов, на которой неизвестный мужчина покупает девочкам сладости. По тревоге был поднят весь личный состав полиции Киселевска, к поискам также присоединились волонтеры. Во вторник девочки были обнаружены мертвыми в заброшенном доме. Подозреваемый в преступлении 41-летний ранее судимый житель города Мыски был задержан, он дал признательные показания. Как сообщал источник в правоохранительных органах, мужчина был ранее судим за преступления против половой неприкосновенности детей.