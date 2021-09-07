Минимальный размер гранта для социально ориентированных НКО увеличили вдвое в Москве

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Столичные власти внесли изменения в порядок проведения конкурса грантов "Москва - добрый город" для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), в том числе увеличили минимальный размер гранта с 500 тыс. до 1 млн рублей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы внесло ряд изменений в порядок предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Правительство Москвы с 2019 года проводит конкурс "Москва - добрый город", победители которого получают гранты на реализацию социальных проектов. С учетом пожеланий и рекомендаций НКО с 2021 года в порядок проведения конкурса грантов был внесен ряд изменений. В частности, увеличили минимальный размер гранта с 500 тыс. до 1 млн рублей. "Таким образом, НКО могут претендовать на одну из 3 категорий грантов: "малый" грант - до 1 млн рублей, "средний "грант - от 1 млн до 5 млн рублей, "большой" грант - от 5 млн рублей", - уточняется в сообщении.

Также были упрощены требования к НКО. Так, правительство Москвы сократило минимальный срок регистрации в качестве юридического лица с 1,5 лет до 1 года. Теперь для подачи заявки не потребуются гарантийные письма от соисполнителей проекта, а собственный вклад НКО в проект может быть любым, а не только денежным, как ранее.

Кроме этого, сняты ограничения по средней заработной плате участников проекта. Более того, получить грант теперь можно вне зависимости от объема оборота денежных средств организации.

Информация о сроках подачи заявки на конкурс в 2021 году будет объявлена в ближайшее время.