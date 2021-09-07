Суд назначил экспертизу песни Монеточки по иску Костюшкина о защите авторских прав

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил судебно-музыковедческую экспертизу песни певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) "Мама, я не зигую" и приостановил производство по иску экс-участника дуэта "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина на время ее проведения, передает корреспондент ТАСС.

Костюшкин подал иск к Гырдымовой. По словам представителя Костюшкина, она переделала песню его доверителя "Женщина, я не танцую" в свою песню "Мама, я не зигую" и использовала на концертах без каких-то договоренностей с ним. Представитель Монеточки сообщал, что певица сделала пародию.

"Суд определил назначить судебно-музыковедческую экспертизу [песни "Мама, я не зигую] по гражданскому делу по иску Костюшкина к Гырдымовой о защите авторских прав. <...> Обязанность по оплате экспертизы возложить на ответчика Гырдымову. <...> срок проведения экспертизы - один месяц с момента получения экспертом гражданского дела. Производство по делу приостановить до окончания экспертизы", - сказала судья.

Экспертиза будет проводиться в Москве. Специалистам предстоит решить, использует ли Монеточка в своей песне музыкальный ряд песни Костюшкина, является ли песня "Мама, я не зигую" комической, сатирической по форме и содержанию, можно ли ее отнести к жанру музыкальной пародии, а также ответить на ряд других вопросов.

Ранее на заседаниях, судья предложил заключить сторонам мировое соглашение, представители Костюшкина были готовы отказаться от взыскания с Монеточки 900 тыс. рублей компенсации, предлагая только запретить ей использование песни. Представитель певицы отказался.