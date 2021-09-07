Участники акции "Сохраним лес" высадили 5 млн деревьев в 31 регионе России

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Участники акции "Сохраним лес" высадили 5 млн деревьев в 31 регионе страны. Об этом сообщает во вторник пресс-центр акции.

"5 млн деревьев высадили участники акции "Сохраним лес". Число растет каждый день - акция ранее еще не принимала таких масштабов. По состоянию на вторник в "Сохраним лес" участвует уже 31 регион. Сегодня масштабные мероприятия проходят на Северо-Западе страны и в Сибири", - говорится в сообщении.

Так, в Иркутской области высадили 5 тыс. сеянцев сосны в рамках запущенного в регионе экомарафона "Дни зеленых действий". Акция собрала около 100 участников, в числе которых добровольцы "Молодой гвардии", Детского экологического союза и Всероссийского общества охраны природы. Благодаря совместным усилиям, несмотря на непогоду, в 35 км от Иркутска почти 3 га горельника вновь станет лесом.

Кроме того, более 100 человек вышли на высадки деревьев в Карелии. Это очередное масштабное мероприятие с участием местных жителей в поддержку своего региона, пережившего сильные лесные пожары. С участием главы Карелии Артура Парфенчикова в Пряжинском районе высадили 7 тыс. сосен.

"В этом году акция особенно значима: после прошедших пожаров важен вклад каждого. И сегодня, здесь, мы видим неподдельный интерес к теме экологии, особенно у молодежи. Это очень воодушевляет и обнадеживает, ведь за этими ребятами - будущее нашей страны. Для них, и благодаря их инициативам, я уверен, мы сможем сделать очень многое в экоповестке", - заявил замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Дмитрий Кобылкин, чьи слова приводятся в сообщении.

Всероссийская акция "Сохраним лес" проходит уже третий год, в этом году она продлится с 21 августа по 30 ноября. За два года проведения было высажено более 82 млн деревьев, акция стала считаться одной из крупнейших экологических инициатив в России. В этом году цель участников - высадить рекордные 70 млн деревьев. Акция организована Минприроды России, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология". Чтобы принять в ней участие, достаточно найти событие на сайте сохранимлес.рф и зарегистрироваться.