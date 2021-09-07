Проценко предупредил о подъеме заболеваемости COVID-19 в конце сентября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил о возможном росте заболеваемости COVID-19 в России в конце сентября - начале октябре. Об этом он рассказал во вторник екатеринбургскому порталу Е1.ru .

"Совпадение определенных факторов - сезон, возвращение из отпусков и начало учебного года - может создавать предпосылки для напряжения этой ситуации в конце сентября - начале октября", - уверен главврач.

Проценко также отметил, что осенний период характерен сезонной вспышкой заболеваемости не только COVID-19, но и гриппа, и ОРВИ, в связи с чем врач еще раз призвал россиян вакцинироваться.

"Это медицина, построенная на доказательствах, этого не надо бояться, потому что сейчас уже есть достаточно большой накопленный и российский, и зарубежный опыт, который говорит о том, что это [вакцинация] эффективный и безопасный подход для граждан", - добавил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 221,1 млн человек, около 4,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 047 880 случаев заражения, выздоровели 6 302 250 человек, умерли 188 785. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.