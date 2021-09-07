В "Одноклассниках" появился сервис по поиску работы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. "Одноклассники" и VK Работа запустили сервис для поиска сотрудников и работы в социальной сети. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе "Одноклассников".

"Социальная сеть "Одноклассники" совместно с VK Работа запустили сервис для поиска работы и сотрудников в соцсети. Запуск стал очередным шагом в развитии и интеграции продуктов экосистемы VK в "Одноклассниках". С помощью нового сервиса соискатели смогут быстро опубликовать резюме и найти подходящую работу с любого устройства. Для компаний, которые ищут сотрудников в ОК, появился полноценный личный кабинет. В нем можно не только опубликовать объявление, но и проверить отклики или связаться с соискателем. Сервис доступен в основном меню десктопной версии ОК в разделе "Работа", а также в мобильных приложениях ОК на Android и iOS - в формате мини-приложения на базе платформы VK Mini Apps", - говорится в сообщении.

Уточняется, что VK Работа предлагает поиск с помощью фильтров и умной ленты вакансий, формирующейся на основе публичной информации из профиля пользователя и геолокации. Соискатель может выбрать подходящую позицию с учетом района поиска, расстояния до работы, желаемой заработной платы и типа работы. Алгоритмами сервиса учитывается более 200 параметров поиска.

В компании добавили, что в сервисе можно выбрать любую из 30 сфер деятельности. Кроме того, в настройках поиска доступна опция работы людям с инвалидностью, без опыта работы или несовершеннолетним пользователям. Понравившиеся вакансии можно добавлять в избранное и просматривать отклики прямо внутри приложения.

Соискатель может за пару минут создать резюме прямо внутри нового сервиса - ввести свои контактные данные и заполнить короткую анкету. Существует возможность выбрать одну или несколько желаемых позиций.