Вильфанд сообщил, что москвичи пережили самое холодное начало сентября с начала века

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Первая пятидневка сентября в Москве стала самой холодной с начала века, но аномальный холод закончится уже со среды, рассказал во вторник ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Было очень холодное начало месяца, давно такого не было. За 21 год нынешнего века эта пятидневка стала самой холодной. Были отдельные холодные ночи, а тут вся пятидневка. В воскресенье температура была точно такая же, какой она должна быть 5 октября по климату. На целый месяц погода оторвалась от степенного и важного климата. Она прям разгулялась, что называется, не в лучшую сторону", - рассказал он.

Однако, по словам Вильфанда, в среду температура придет в климатическую норму, ожидается 15-17 градусов тепла.