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Список запрещенных для женщин профессий будут сокращать

С 1 января 2021 года вступил в силу приказ, утвердивший обновленный перечень производств, где ограничивается труд женщин

СИРИУС /Федеральная территория/, 7 сентября. /ТАСС/. Перечень запрещенных для женщин профессий по мере развития технологий будет сокращаться и дальше. Об этом во вторник заявил журналистам первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

"Перечень запрещенных для женщин профессий по мере развития технологий будет сокращаться и дальше. Кроме того, мы планируем совершенствовать документ с точки зрения формулировок, чтобы речь шла не только о номинальном сокращении позиций, но и о фактическом расширении перечня профессий, доступных для женщин. Ведь в некоторых случаях идентичные работы могут выполняться в разных условиях - необходимо уточнять перечень так, чтобы ограничения затрагивали только те рабочие места, которые действительно представляют риск для женщин", - сказал он на Всероссийской неделе охраны труда.

Летом 2019 года Минтруд утвердил перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин. С 1 января 2021 года вступил в силу приказ, утвердивший обновленный перечень производств, где ограничивается труд женщин. В него включены 100 позиций. Документ заменил принятый более 20 лет назад перечень из 456 профессий и видов выполняемых работ, официально недоступных для женщин.

VI Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) проходит с 6 по 9 сентября 2021 года в сочинском парке науки и искусства "Сириус". В рамках Недели состоится свыше 100 мероприятий с участием государственных деятелей, глав крупных государственных и частных компаний. Дискуссии ВНОТ охватят широкий круг тем: охрана здоровья, новые технологии и цифровые решения на производстве, образовательные программы, охрана труда в креативных индустриях, безопасность на производстве, бережливое производство и многое другое.

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