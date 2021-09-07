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Мурашко: более 92% госпитализируемых в РФ пациентов с коронавирусом не привиты

По словам главы Минздрава, вакцинированные не попадают в реанимацию

САРАТОВ, 7 сентября. /ТАСС/. Большинство пациентов, госпитализируемых с новой коронавирусной инфекцией в больницы РФ, не привиты против ковида. Кроме того, прошедшие вакцинацию люди не попадают в реанимации, сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Более 92% поступающих пациентов в ковидные госпитали - это пациенты невакцинированные. Те же, которые вакцинированные поступают, - это, как правило, легкое течение, они не попадают в реанимации", - сказал он.

Мурашко также отметил, что если раньше говорилось о том, что коронавирусная инфекция наиболее опасна для лиц старше 60 лет, то сегодня в группу риска также попадает молодежь и беременные женщины. "Поэтому сегодня самый прямой и быстрый путь именно к обрыву распространения инфекционного процесса, чтобы снизить количество не только заболевших, но и получивших тяжелые осложнения, количество умерших, это, конечно же, только вакцинация", - добавил он.

Ситуация в Саратовской области

Говоря о Саратовской области, глава Минздрава сообщил, что ситуация с ковидом в регионе остается напряженной, работают более 3 тыс. ковидных коек. "По сравнению с предыдущими периодами это количество сократилось на тысячу коек, но тем не менее в оказании помощи задействовано достаточно большое количество ресурсов в стационарных медицинских организациях", - сказал он.

"По Саратовской области вакцинация сегодня идет, вакцина доступна в медорганизациях, и темпы надо нарастить. Саратовской области сегодня нужно нарастить темпы, и люди должны понять, что это элемент спасения жизни", - отметил министр. Он также добавил, что по обеспечению медицинскими кадрам ситуация различна в разных медорганизациях, но по стационарам укомплектованность "неплохая". "Если в прошлом году работало чуть больше 40 бригад [скорой медпомощи], то сегодня работают более 60 бригад. Конечно же, это количество лучше еще увеличить. Мы считаем, что прогнозное число бригад, которое должно работать, должно составлять около 80. <...> Задача решается", - заключил Мурашко.

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