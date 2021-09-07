Мурашко заявил, что запасов вакцин от коронавируса в регионах хватит на месяц

САРАТОВ, 7 сентября. /ТАСС/. Российские регионы располагают достаточным запасом вакцин от коронавируса, его хватит на месяц. Об этом сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Достаточное количество вакцин, во всех регионах фактически запас сформирован на один месяц спокойной бесперебойной работы", - сказал он.

Мурашко также призвал граждан прививаться против коронавируса, так как число контактов и коммуникаций между людьми в осенний период значительно возросло. "Многие страны прогнозируют, что этот период осенний может дать повышение заболеваемости, поэтому для того, чтобы избежать неприятных последствий [нужно привиться]", - сказал он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 047 880 случаев заражения, выздоровели 6 302 250 человек, умерли 188 785. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.