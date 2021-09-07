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Мурашко заявил, что запасов вакцин от коронавируса в регионах хватит на месяц

Министр призвал граждан прививаться против коронавируса, так как число контактов и коммуникаций между людьми в осенний период значительно возросло

САРАТОВ, 7 сентября. /ТАСС/. Российские регионы располагают достаточным запасом вакцин от коронавируса, его хватит на месяц. Об этом сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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"Достаточное количество вакцин, во всех регионах фактически запас сформирован на один месяц спокойной бесперебойной работы", - сказал он.

Мурашко также призвал граждан прививаться против коронавируса, так как число контактов и коммуникаций между людьми в осенний период значительно возросло. "Многие страны прогнозируют, что этот период осенний может дать повышение заболеваемости, поэтому для того, чтобы избежать неприятных последствий [нужно привиться]", - сказал он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 047 880 случаев заражения, выздоровели 6 302 250 человек, умерли 188 785. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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