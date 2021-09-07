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В РПЦ прокомментировали решение о запрете в служении иерея из Чувашии в митрополии

По словам Владимира Легойды, решение приняли самостоятельно

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий (Антонов) самостоятельно и в соответствии со своей компетенцией принял решение о запрете в служении иерея Романа Степанова, который в соцсетях заявил о необходимости священникам и архиереям декларировать свои доходы, сообщил в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Ранее СМИ опубликовали заявление Степанова о том, что его запретили в служении якобы после "звонка из Москвы" от Легойды митрополиту Савватию. По словам иерея, причиной этого решения стало его видеообращение, опубликованное в соцсетях, о необходимости публичных деклараций о доходах патриарха и священнослужителей.

"Знакомые с жизнью Церкви люди прекрасно понимают, что правящий архиерей обладает исключительной компетенцией в определении канонического положения того или иного клирика, и эти решения находятся вне зоны ответственности возглавляемого мною отдела", - написал Легойда.

Он добавил, что, "действительно, говорил с владыкой Савватием, чтобы уточнить информацию", поскольку в отдел стали обращаться журналисты, "но это было уже после публикации указа, таким образом, разговор никак не мог повлиять на резолюцию архиерея". По словам Легойды, проблема, о которой говорил иерей, имеет место в церкви, однако запрет в служении не связан с заявлением Степанова.

"Проблема корыстолюбия, о которой вышеуказанный священник говорил в своем обращении, не нова и существует в жизни Церкви еще с апостольских времен, и странно было бы ее решать не путем внутрицерковного обсуждения, исповеди и покаяния, а в рамках общения со СМИ. В Церкви созданы и работают механизмы обсуждения и решения подобных проблем, в частности межсоборное присутствие", - отметил председатель Синодального отдела.

Ранее на сайте Чувашской митрополии опубликовали указ митрополита Савватия, который запретил в служении иерея Романа Степанова. В документе сообщается, что священник длительное время употреблял тяжелые наркотические препараты, создал невыносимую обстановку в своей семье, в результате чего от него ушла жена, а сам иерей сожительствовал с другой женщиной. "Все вышеперечисленное несовместимо со священнослужением и, в соответствии с канонами церкви, влечет за собой извержение виновного из сана", - говорится в указе. Также отмечается, что церковный суд по делу Степанова состоится не позднее декабря 2021 года. Иерея назначили псаломщиком в Свято-Троицкий мужской монастырь Чебоксар и направили под духовное руководство к наместнику монастыря архимандриту Василию (Паскье).

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