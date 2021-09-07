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В Канаде возобновились слушания по делу пособника нацистов Оберлендера

Они проходят в режиме видеосвязи

ОТТАВА, 7 сентября. /ТАСС/. Слушания о депортации из Канады пособника нацистов Гельмута Оберлендера, которого в России обвиняют в причастности к убийству воспитанников детского дома в 1942 году, возобновились во вторник. Они проходят в режиме видеосвязи и должны завершиться 10 сентября.

Во вторник после представления сторон защиты и обвинения, на что ушло около девяти минут, Иммиграционный отдел Совета Канады принял решение временно отключить журналистов от видеоконференции. "Прошу сотрудников прессы и наблюдателей перевести в режим ожидания", - сказала представитель отдела Карен Гринвуд. 97-летнего Оберлендера на слушаниях нет, его представляет адвокат Рональд Поултон.

Оберлендер родился 15 февраля 1924 года в селе Молочанск Запорожской области. После оккупации Украины немецкими войсками в 1941 году он был мобилизован немцами в качестве переводчика, служил в зондеркоманде СС-10 "а". После капитуляции Германии ему удалось скрыться и избежать уголовной ответственности, в то время как в 1940-х и 1960-х годах несколько его сослуживцев были задержаны и осуждены. В декабре 2019 года Верховным судом Канады в отношении Оберлендера, скрывшего от канадских властей факт участия в зондеркоманде, было принято решение о лишении его канадского паспорта, выданного в 1960 году.

В настоящее время вопрос о возможной депортации Оберлендера рассматривается миграционными властями Канады, но при этом официальные лица не комментируют запросы относительно того, в какую страну его теоретически могут выслать. В Канаду Оберлендер попал в 1954 году, получив вид на жительство.

В начале февраля 2020 года Следственный комитет России в рамках дела об уничтожении фашистами воспитанников Ейского детского дома в 1942 году запросил у Канады материалы в отношении Оберлендера, который подозревается в причастности к данному преступлению. СК расследует уголовное дело по статье УК РФ "Геноцид". Оно было возбуждено по результатам изучения рассекреченных ФСБ России архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома, согласно которым члены зондеркоманды, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома.

Ранее в Минюсте Канады корреспонденту ТАСС не стали давать каких-либо комментариев относительно запроса СК РФ, пояснив, что "у Канады и России есть договор о взаимной правовой помощи, а любые запросы, сделанные в соответствии с этим договором, носят конфиденциальный характер".

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