В Карелии начали строить газопровод "Олонец - Питкяранта" для газификации 3 тыс. домов

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 сентября. /ТАСС/. Строительство газопровода "Олонец - Питкяранта" началось в Карелии. Новая ветка позволит перевести на природный газ почти 3 тыс. домов, а также подключить к нему одно из крупнейших предприятий региона - Питкярантский ЦБК, сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице во "ВКонтакте" во вторник.

"Сегодня дан старт строительству газопровода "Олонец - Питкяранта": сварен первый стык трубы. Это важнейший для республики объект. Новая ветка протяженностью 122 км приведет газ в Питкяранту, поселок Салми, деревни Ууксу и Ряймяля. В результате будут газифицированы почти 3 000 домовладений. Также к газораспределительной системе будет подключено градообразующее предприятие "РК-Гранд", - написал он.

Прокладка газопровода позволит газифицировать уже построенные объекты теплоснабжения: так, в Питкяранте вместо мазутной котельной, отапливающей город сейчас, введут в эксплуатацию новую - на природном газу. Газификация ЦБК важна с учетом планов завода по масштабной модернизации производства. Ранее сообщалось, что предприятие, отметившее недавно 100-летний юбилей, приступает к строительству нового древесно-подготовительного цеха, который позволит нарастить объемы производства со 110 тыс. тонн продукции в год до 130 тыс. тонн.

"Правительство окажет максимальное содействие в решении всех вопросов, чтобы строительство сетей шло оперативно", - приводит пресс-служба правительства Карелии слова министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктора Россыпнова.

В планах подрядчиков - завершить строительство новой ветки газопровода в 2023 году. Всего в Карелии по программе развития газоснабжения и газификации за счет ПАО "Газпром" построят 19 межпоселковых газопроводов, пять газопроводов-отводов и ГРС. Это создаст условия для перехода на газ 18 тыс. домовладений в 72 населенных пунктах, а также газификации 84 котельных.