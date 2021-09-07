Турпоток в Новгородскую область вырос на 41% в первом полугодии 2021 года

ТАСС, 7 сентября. Число туристов, посетивших Новгородскую область в первом полугодии 2021 года, увеличилось на 41% по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года. Об этом сообщил ТАСС министр инвестиционной политики Новгородской области Денис Носачев во вторник.

"По полугодию [2021 года] мы видим прирост плюс 41% по сравнению с [полугодием] 2019 года", - сказал он в кулуарах международного форума-выставки, посвященного туризму, "Отдых Leisure 2021".

По данным, которые были указаны в презентации Носачева во время его выступления на форуме, количество поездок в регион к 2030 году может достичь 5 млн, что почти в три раза больше, чем в 2019 году, когда регион посетили 1,7 млн туристов.

Также, согласно материалам презентации, в 2020 году почти 40% туристов оставались в Новгородской области на трое и более суток, а 36% туристов посещают регион несколько раз в год.

Министр в ходе выступления на форуме добавил, что в 2020 году в регионе велась активная работа по созданию туристической инфраструктуры. "Именно 2020 год стал годом, когда мы увидели бум создания бутик-отелей, ресторанов, кафе. Это те решения, которые были приняты явно не в 2020 году, а минимум в 2019-м. Пандемия - это не причина, пандемия лишь подтолкнула, а спрос сформировала связанность и маркетинговое продвижение", - пояснил он.