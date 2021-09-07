На Ставрополье к работе в школах приступили семь победителей конкурса "Земский учитель"

ПЯТИГОРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Победители конкурса "Земский учитель" из разных регионов страны приступили к работе в сельских школах шести районов Ставрополья, сообщили журналистам во вторник в управлении по информационной политике аппарата правительства края.

"На Ставрополье семь победителей конкурса "Земский учитель" приступили к работе в сельских школах. Земские учителя работают в сельских школах Александровского, Грачевского, Красногвардейского, Кочубеевского, Новоалександровского и Предгорного (два учителя) округов. Это преподаватели русского и иностранного языков, математики и литературы, биологии и начальных классов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что шесть человек прибыли из других регионов России. С педагогами уже заключены трудовые договоры. Они должны проработать в школе не менее пяти лет.

Ставропольский край уже второй год участвует в реализации федеральной программы "Земский учитель". По программе педагогу, прошедшему конкурсный отбор и прибывшему на работу в сельский населенный пункт, поселок или город с населением до 50 тыс. человек, полагается единовременная компенсационная выплата в 1 млн рублей. В 2020 году в регионе по программе трудоустроено восемь учителей. Всего до 2023 года планируется заполнить 54 вакансии сельских учителей.