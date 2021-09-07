"Единая Россия" внесет в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Единороссы совместно с правительством намерены доработать и внести в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Об этом во вторник сообщил секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии.

"Единая Россия" предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев мы предлагаем процедуру сделать добровольной. Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для коммерческого транспорта она действовать не будет", - сказал Турчак.

Сенатор заметил, что сейчас данная процедура превратилась в формальность и воспринимается водителями как дополнительный налог. По этому поводу поступило много предложений в народную программу "Единой России", добавил он.

Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин, уже одобрила инициативу по упрощению процедуры техосмотра. "Предложение "Единой России" давно назрело. Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию", - отметил Хуснуллин.

По словам Турчака, парламентарии от "Единой России" вместе с кабмином доработают законопроект, внесут его в Госдуму и оперативно примут в новом созыве.

В августе в России вступил в силу закон, отменяющий необходимость техосмотра для получения полиса ОСАГО. Тем не менее техосмотр пока остается обязательным. С 1 марта 2022 года за отсутствие диагностической карты (отсутствие техосмотра) водителей начнут штрафовать на 2 тыс. рублей. Проверять наличие документа планируется с помощью специальных дорожных камер, а сам штраф выписывать один раз в сутки.