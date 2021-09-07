В ВОЗ заявили, что мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19

ЖЕНЕВА, 7 сентября. /ТАСС/. Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, однако в различных регионах наблюдается различная ситуация. Об этом заявила во вторник эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в ходе транслируемой онлайн сессии вопросов и ответов с пользователями социальных сетей.

"Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне, - отметила она. - В последнее время ежедневно выявляется 4,4 - 4,5 млн случаев заражения и регистрируется порядка 67-68 тыс. смертей". "Однако в различных регионах наблюдается различная ситуация", - подчеркнула ван Керкхове. Так, по ее словам, в Северной и Южной Америках наблюдается увеличение числа выявляемых случаев и смертей, в Европе - снижение числа выявляемых случаев и повышение смертности, а в Африке, например, цифры идут на спад.

"Ситуация вызывает обеспокоенность, - подытожила эксперт. - Особенно с учетом того, что пандемия длится уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с пандемией".

Обеспокоенность выразил и директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. "Мы возвращаемся к ситуации, в которой мы не хотели бы оказаться, - заметил он. - В некоторых странах даже с высоким уровнем вакцинации наблюдается рост заболеваемости". Это, по мнению специалиста, говорит о том, что вирус по-прежнему обладает большой энергией и потенциалом.

Кроме того, Райан обратил внимание на несправедливую ситуацию в мире, когда "в одних странах есть вакцины, но люди не хотят вакцинироваться, а в других странах много людей, которые хотят вакцинироваться, но нет вакцин".

В новость была внесена правка (19:52 мск) - передается с исправлением числа еженедельно выявляемых смертей во втором абзаце.