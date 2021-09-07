ТАСС, 7 сентября. Нижегородская область вышла на допандемийный уровень турпотока, по итогам года показатель 2019 года будет превышен. С конца августа, когда в городе прошли ключевые мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода, отмечается увеличение спроса на покупку туров, сообщил ТАСС во вторник в кулуарах форума "Отдых Leisure 2021" директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов региона Сергей Яковлев.

"Мы достигли допандемийных показателей 2019 года, убежден, что мы перевыполним этот план", - сказал Яковлев.

В пресс-службе правительства региона ТАСС уточнили, что в 2019 году туристско-экскурсионный поток в Нижегородскую область составил почти 2,9 млн человек, в том числе почти 1,3 млн туристов разместились в коллективных средствах размещения.

Яковлев отметил, что с конца августа, когда в городе проходили ключевые мероприятия, связанные с юбилеем Нижнего Новгорода, вырос запрос туристов на посещение города. "Сегодня пообщались с туроператорами перед началом выставки и увидели, насколько с конца августа большая потребность у российских и иностранных туристов приехать в Нижний Новгород. Покупка туров увеличилась примерно в два раза", - добавил собеседник агентства.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что в 2020 году туристско-экскурсионный поток в область составил 1,78 млн человек, в том числе 747,6 тыс. туристов разместились в коллективных средствах размещения региона. За последние 10 лет показатель вырос в два раза, а объем услуг отрасли - почти втрое, с 4,9 млрд до 14,1 млрд рублей.