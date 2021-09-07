ФАС снова оштрафовала Google на 200 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве оштрафовало Google LLC на 200 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу, сообщается на сайте ведомства.

Предыдущие штрафы на 800 тыс. рублей за этот год компания уже оплатила, отметили в ФАС .

"За допущенное нарушение законодательство о рекламе Google LLC привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Это уже пятый пятый штраф, наложенный УФАС по Москве на компанию в 2021 году за нарушение законодательства о рекламе.

Ранее Московское УФАС России признало Google LLC нарушителем закона "О рекламе" при распространении в системе Google AdWords рекламы финансовой компании, действовавшей на территории РФ без лицензии.