Кувшинников: опыт Вологодской области по придорожному сервису используют в других регионах

ВОЛОГДА, 7 сентября. /ТАСС/. Опыт Вологодской области по организации придорожного сервиса будут тиражировать в других регионах страны, сообщил во вторник губернатор Олег Кувшинников по итогам поездки в область руководителя Росавтодора Романа Новикова.

"Опыт Вологодчины в сфере придорожного сервиса будут тиражировать на другие регионы. Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков оценил практику нашей области в этой сфере. Отличный пример - сервисная зона на участке автодороги А-119 Вологда - Медвежьегорск. На площадке объединены кафе и АЗС. Объект начнет работу вместе с вводом трассы в эксплуатацию - в октябре этого года", - написал Кувшинников на своей странице во "ВКонтакте".

По данным пресс-службы губернатора, речь идет о полноформатных федеральных парковках вместимостью свыше 500 машин, оборудованных на новом участке обхода города Вологды. Глава региона заявил о готовности организовать там современные сервисы, однако пока у региона нет для этого законных оснований - площадки и трасса являются федеральной собственностью. Помимо этого, на трассе А-119 Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 "Кола" завершается строительство многофункциональной сервисной зоны. На площадке объединены кафе, АЗС и логистический центр по выпуску полуфабрикатов и другой продукции для сети придорожных кафе. Инвестиции в проект составили более 280 млн рублей. Ввод объекта планируется одновременно с запуском участка в эксплуатацию.

Как сообщил во вторник журналистам в Вологде руководитель Росавтодора, на данный момент прорабатывается поправка к федеральному закону об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, которая позволит совместно эксплуатировать элементы дорожной службы и сервиса. "Обсудили это на примере объектов, которые появляются на территории Вологодской области на федеральных дорогах. Это не единственный пример, но очень показательный. Сама жизнь подсказывает, что по этому направлению надо двигаться, организованные места обслуживания пользователей повышают уровень безопасности и уровень комфорта передвижения по автодорогам", - сказал Новиков.

По его словам, в целом в регионе выполняются большие объемы дорожных работ. Согласно недавнему решению президента России Вологодской области было дополнительно выделено 500 млн рублей, на эти средства приведут в порядок еще 33 км региональных трасс, добавил глава Росавтодора.

Масштабный дорожный ремонт

По словам губернатора, сейчас на дорогах Вологодской области одномоментно строится и капитально ремонтируется более 50 объектов. Это самые загруженные трассы региона Вологда - Череповец (часть федеральной трассы А-114 Вологда - Новая Ладога). Трассы Вологда - Чекшино - Тотьма - Великий Устюг и Вытегра - Лодейное Поле становятся на капитальный ремонт. Сдан в эксплуатацию обход города Вологды, готовится к сдаче мост в Череповце с объемом инвестиций более 16 млрд рублей, в августе 2022 года он будет запущен.

"Все, что происходит на дорогах Вологодской области - это беспрецедентно. Беспрецедентный объем средств, объем ремонтных работ, который выполняется в этом году. Мы видим, что вся опорная сеть дорог Вологодской области, которая соединяет 26 районов и две городских агломерации Вологду и Череповец, встала на капитальный ремонт и будет безусловно отремонтирована в установленные сроки’, - сказал Кувшинников.

В частности, одну из загруженных трасс А-119 Вологда - Медвежьегорск расширили до четырех полос на участке в 9 км. "Почти 9 км, четыре полосы. Капитально отремонтированный четырехполосный мост через реку Вологда. Это три подземных пешеходных перехода - новация для Вологодской области, никогда мы не строили пешеходные переходы под землей. Но уже сейчас они хорошо оцениваются населением. Это также 500 энергоэффективных светильников, 10 новых остановочных комплексов, системы безопасности, дорожного сервиса, новых автозаправочных станций. Это суперсовременная дорога, которая будет радовать вологжан", - сказал Кувшинников.