В Карелии в 2022 году запустят новый портал для туристов

ТАСС, 7 сентября. Новый туристский портал появится в Карелии в 2022 году. Сетевая площадка упростит поиск информации о регионе, сообщила ТАСС в кулуарах форума "Отдых Leisure 2021" начальник управления по туризму Карелии Анна Борчикова.

"На настоящее время мы в Карелии ведем активную работу по продвижению, в том числе сейчас будет разрабатываться портал - это проект 2021-2022 годов. Сейчас ведутся подготовительные мероприятия, я надеюсь, что в 2022 году мы увидим в республике достаточно серьезный продукт, который позволит туристам легче ориентироваться по самому региону", - сказала собеседница агентства.

Как отмечается в постановлении, опубликованном на официальном сайте правительства региона, субсидию на создание и администрирование туристского сайта о Карелии предусмотрят в бюджете на будущий год. Портал должен быть доступен с различных устройств, а его создание направлено на развитие "динамичной и современной базы информационных ресурсов", говорится в документе.

Ранее сообщалось, что за первые полгода Карелию, только по официальным подсчетам, основанным на данных мест размещения, посетили полмиллиона туристов. Как отметила Борчикова, в одной из главных достопримечательностей региона - горном парке "Рускеала", - по примерным подсчетам, уже побывали сотни тысяч человек. Парк постоянно развивается внутри: появляются смотровые площадки, ведется работа по его продвижению.

"Второй вопрос, который стоило бы здесь обозначить, это инфраструктура вокруг парка: это взаимодействие с РЖД, это и новая дорога, и объекты размещения, которые мы рядом строим. Это два основных направления, по которым мы работаем для развития этого объекта, который уже можно назвать жемчужиной Карелии", - добавила Борчикова.

Горный парк "Рускеала" - комплексный памятник природы и истории горного дела России и Финляндии, расположенный в Сортавальском районе Карелии. Добытый там мрамор использовался для облицовки Исаакиевского собора, Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского замка, Казанского собора. В 2020 году "Рускеалу" посетили более 400 тыс. туристов.