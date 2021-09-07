Турпоток Севастополя составил этим летом рекордные 650 тыс. человек

ТАСС, 7 сентября. Примерно 650 тыс. человек посетили Севастополь летом 2021 года, что превысило количество туристов в допандемийный 2019 год, когда город посетили 500 тыс. гостей. Об этом сообщила во вторник начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко.

"В целом за летний период - 650 тыс. туристов", - сказала она в ходе международного форума-выставки, посвященного туризму, "Отдых Leisure 2021".

Остапенко добавила, что за сезон Севастополь посетили почти 3,5 млн экскурсантов, что на миллион больше, чем в 2019 году, когда их было около 2,5 млн.

Ранее сообщалось, что правительство Севастополя в 2021 году ожидает рекордное количество туристов - около 600 тыс. человек, а число приезжающих на однодневные экскурсии достигнет докоронавирусного показателя в 3 млн человек. По словам замгубернатора региона Марии Литовко, ежегодно число туристов в городе растет примерно на 15%.